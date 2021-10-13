Arıklı : Hayırlı olsun....

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden hükümetin istifasını değerlendirdi.

Arıklı şunları söyledi:

HAYIRLI OLSUN...

Başbakan Ersan Saner bugün Hükümetin istifasını sundu.

Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şimdi sürecin Anayasaya uygun olarak işlemesini bekliyoruz.

Mesela muhalefetin aylardan beri üzerinde durduğu geniş tabanlı bir seçim hükümeti kurma becerisini gösterip göstermeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Bize göre 60 gün içerisinde geniş tabanlı bir Hükümet kurulursa ne ala. Kurulamazsa Aralık sonu erken seçim yapılmalıdır.