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ARIKLI, KARANTİNA UYGULAMALARINI ELEŞTİRDİ

Meclis Genel Kurulu 10:30'da toplandı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 11:00
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ARIKLI, KARANTİNA UYGULAMALARINI ELEŞTİRDİ

Meclis Genel Kurulu toplandı. Genel Kurul’da önce Meclis Danışma Kurulu’nun, Meclis’in 5 Kasım Perşembe günkü birleşiminin gerçekleşmemesine ilişkin kararı onaylandı.

‘Sağlık’taki savurganlık’ araştırılsın diyen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu’na Mart ayından bu yana sağlıkta ‘savurganlık’ denilebilecek harcamaların araştırılması için araştırma önergesi sundu.

Arıklı: “Sağlıktaki savurganlık araştırılmalı”

Birleşimde daha sonra söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, sıkıntılı bir süreç yaşandığını ama bu süreçten bir an önce çıkmakta fayda olduğunu ifade etti. Karantina otellerine çok ciddi ödemeler yapıldığını kaydeden Arıklı, Kıbrıs’ın kuzeyi gibi bir ülkenin böyle bir ödemeyi kaldıramayacağı görüşünü belirtti.

Ülkede nevi şahsına münhasır bir karantina sistemi olduğunu kaydeden Arıklı, temaslıların, temaslıların temaslılarının toplanarak 14 gün karantina otellerinde toplandığına işaret etti.

Dünyadaki farklı uygulamalara işaret eden Erhan Arıklı, ‘daha ucuz’ olabileceğini düşündüğü bazı test kistlerinden bahsetti, imkanların değerlendirilmesi gerektiği düşüncesini de paylaştı.

Mart ayından bu yana sağlıkta ‘savurganlık’ denilebilecek harcamaların yapıldığını ileri süren Arıklı, bu harcamaların Meclis tarafından araştırılması gerektiğini söyledi, Meclis’e araştırma önergesi sundu, destek istedi.

Son Güncelleme: 02.11.2020 12:06
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