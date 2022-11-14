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Arıklı: "Kıb-Tek'e sahip çıkmak herkesin görevidir"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 'KIB-TEk hepimizin malı'  diyerek, KIB-TEK'e sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı. 

14 Kasım 2022 Pazartesi 12:52
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Arıklı: "Kıb-Tek'e sahip çıkmak herkesin görevidir"



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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 'KIB-TEk hepimizin malı'  diyerek, KIB-TEK'e sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı. 
Meclis Genel Kurulu'nda Erhürman'ın eleştirileri üzerine kürsüye çıkan Arıklı, KIB-TEK'in uzun zamandır görev zararı yaptığını hatırlatarak, bu zararın 792 milyon TL olduğunu, KIB-TEK'in aylık 100 milyon TL zarara uğradığını söyledi. 
"Bu zararları fiyatlara yansıtsaydık, halk asla fatura ödeyemezdi"
'Bu zararları fiyatlara yansıtsaydık, halk asla bu faturaları ödeyemezdi' diyen Arıklı, 'CTP olarak siz de zamanında devletin kullandığı elektrik fiyatlarını artırarak bu şekilde zararı üstlendiniz. 145 Milyon TL'lik bir zarar vardı, CTP döneminde de 'hangi formülle çözeceksiniz?' dedik, Maliye ile protokol imzalaycağız dediniz. O protokol hiç imzalanmadı ta ki 2019'a göreve Olgun Amcaoğlu gelene kadar. Şu an Türkiye yardımımıza koştu ve bu zararı karşılıyoruz".

Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıMeclisKIBTEKAKSAElektrik Faturası
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