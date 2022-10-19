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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs web TV'de Bahar Sancar'ın konuğu oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV'de milli havayolu kurulmasıyla ilgili konuştu.

"Çalışmalarımız sürüyor' diyen Arıklı, ' o milli havayolu kurulacak' dedi. Çalışmalarla ilgili detaylı bilgi vermeyeceğini belirten Arıklı, bazı kişilerin sosyal medya üzerinden yoğun hareketlerle süreci sabote etmeye çalıştığını belirterek, çalışmalar tamamlanınca kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Arıklı, milli havayolunun kurulmasıyla, uçak bilet fiyatlarının da düşeceğini kaydetti.