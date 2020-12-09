Arıklı: Orta vadede elektrik fiyatlarında indirim yapacağız

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK), birilerinin rant yeri haline geldiğini, üç- dört şirketin buradan nemalandığını, bu şirketlerin yılda 300 milyondan fazla para kazandığını iddia ederek, ranta son vereceklerini vurguladı.

Erhan Arıklı, Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

“Çalışmalarımız nedeniyle Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı istedik”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı neden tercih ettiklerini de açıklayan Arıklı, “Önümüze Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı koydular. Ekonomi hakkında yaptığımız çalışmalar var, bunları mecliste de sıkça gündeme getirdik. Ekonomi ve KIB-TEK’le ilgili çalışmalarımızdan dolayı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı seçtik” dedi.

“İşçi düşmanı değiliz”

KIB-TEK’teki gelişmeler ve Türkiye’den KKTC’ye kabloyla elektrik getirilmesi hakkında görüşlerini anlatan Arıklı, “Daha ucuz ve temiz elektrik için kabloyla elektriği getireceğiz. Bizi işçi düşmanı olarak göstermek istiyorlar ama değiliz. EL-SEN ile sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum ancak KIB-TEK birilerin rant yeri haline geldi” dedi.

KIB-TEK’te nemalanan 3-4 tane şirket olduğunu öne süren Arıklı, “Çalışanlar ayda 8 milyon TL alıyor ancak şirketler yılda 300 milyondan fazla para kazanır. Bu sorunları çözmek için çalışacağız” diye konuştu.

“Orta vadede elektrik fiyatlarında indirim yapacağız”

Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Hasan Taçoy’un “Yeni gelecek bakan mart ayına kadar elektrik ücretlerine zam yapmasın” açıklamasını da değerlendiren Erhan Arıklı, bunun için önce mali tabloyu görmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı, “Kısa sürede olmaz ancak orta vadede elektrik fiyatlarında indirim yapacağız” diye konuştu.