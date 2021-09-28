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Arıklı: Sırada Başbakanlık var…

Yeniden Doğuş Partisi, köy gezilerine dün akşam Haspolat’la devam etti.

28 Eylül 2021 Salı 17:02
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Arıklı: Sırada Başbakanlık var…
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Çok yoğun bir kalabalıkla buluşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve parti yetkilileri önemli mesajlar verdi.

Arıklı: Sırada Başbakanlık var…

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise yaptığı konuşmada, “Bu yoğun kalabalığı görünce, YDP iktidarının ayak seslerini buradan duydum, gördüm ve hissettim. Yeniden Doğuş Partisi, ezilenlerin, hakkı gasp edilenlerin, yıllarca itelenen insanların sesi olarak ortaya çıktı ve 5 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Muhalefette oldukça güzel başarılar gösterdik. Haksızlıkların hırsızlıkların karşısına çıktık. Uyuyan milletvekillerini uyandırdık ve nasıl muhalefet yapılabileceğini gösterdik. Ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri geldi ve dedik ki, Türkiye ile cebelleşen, Türkiye’nin politikalarına karşı çıkan, ABD ve Avrupa Birliğinin politikalarını güden birisinin Cumhurbaşkanı seçilmesine rıza göstermeyeceğiz dedik ve sizlerin gayreti ile o kişiye bunu müsaade etmedik. Bunun için her kesimden  teşekkür aldık. Cumhurbaşkanlığı makamını milli çizgiye kazandırktan sona, sırada, başbakanlık var. Sizlerin gücü ve desteği ile, YDP’yi başbakanlığa taşımak, boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.                                                                  

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş Partisi
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