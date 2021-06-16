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Arıklı, "Solar Enerji Üreticileriyle" Bir Araya Geldi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, "solar enerji üreticileriyle" ile bir araya geldi. 

16 Haziran 2021 Çarşamba 11:07
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Arıklı, "Solar Enerji Üreticileriyle" Bir Araya Geldi

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda, son aşamaya getirilen Yenilenebilir Enerji (uygulama ve denetim) Tüzüğü ilgili "üreticilerin" görüşleri alındı. 

Bakan Arıklı, tüzük üzerinde son çalışmaların ve incelemelerin yapılarak, sıkıntıların ortadan kaldırılacağını açıkladı. Arıklı ayrıca, mevcut müracaatların tümünün KIB-TEK tarafından onaylandığını ve işlemlerin tamamlandığını belirtti.

Görüşmeye KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan da katıldı. 

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Ekonomi Ve Enerji BakanıErhan ArıklıSolar Enerji üreticileri
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