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Arıklı: Toplumun keseceği fatura ağır olacaktır

YDP Genel başkanı Erhan Arıklı yaptığı açıklamada . 5 li yemekte anlaşılan prensiplere uygun davranılması halinde hükümetin kurulabileceğini, aksi taktirde toplumun keseceği faturanın ağır olacağını kaydetti.

02 Aralık 2020 Çarşamba 10:40
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Arıklı: Toplumun keseceği fatura ağır olacaktır

YDP Genel başkanı Erhan Arıklı yaptığı açıklamada . 5 li yemekte anlaşılan prensiplere uygun davranılması halinde hükümetin kurulabileceğini,  aksi taktirde toplumun keseceği faturanın ağır olacağını kaydetti.

Arıklı'nın açıklamasi şöyle;

ÜZGÜNÜM... 4 lü koalisyon Hükümetini oluşturacak partilerin asgari müştereklerde anlaşıp, ülkedeki Hükümet boşluğunu ortadan kaldıracağına samimiyetle inanıyordum. Gördüm ki 2 Parti, CTP'nin sunduğu ve herkesin kabullenebileceği ilkelere ek olarak süreci baltalamaya ek yeni ilkeler ileri sürdüler. Halbuki 5 li yemekte bu süreçte diğer partileri ve onların tabanlarını rahatsız edecek hassas konulara girilmemesi konusunda prensipte anlaşılmıştı. TDP tarafından ortaya atılan "BM Parametrelerinin kabülü" veya HP tarafından ortaya atılan "Arazi ve Dokunulmazlık" meselesi bu Hükümetin kurulmamasına yönelik ilkelerdir. Hele hele CTP Genel Başkanının Başbakan olmamasını talep etmek absürt bir taleptir. Vakit geç değildir. 5 li yemekte anlaşılan prensiplere uygun davranılması halinde bu Hükümetin kurulması işten bile değildir. Aksi taktirde toplumun keseceği fatura ağır olacaktır.

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