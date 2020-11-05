ARIKLI: “VATANDAŞ SORGULAMALIDIR”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Arıklı, demokratik kültürün artırılması gerektiğini söylerken, “Halkımız ne yazık ki okumuyor. Okuyup, kimin ne yapabileceğini kestirip sandığa gitmeli. Bizde ise kriterler, ‘düğünüme geldi, çocuğumu işe aldı, çocukluk arkadaşımdı’ oldu. Vatandaş oy kullanırken, geçen seçimde vaatleri nelerdi? İktidara geldiğinde toplum için ne yaptı? Bunu düşünüp, hesabını sormalı” dedi.

Arıklı ayrıca, “Şimdi hükümet kurulurken UBP ve HP’nin neler yaptığına bakılmalıdır. Mesele bu toplumun sorunlarının çözülmesidir. Mesele yıllardır yapılmayan reformların yapılmasıdır. İş dünyasının sıkıntılarının çözülmelidir. İnsan hayatının kolaylaştırılmasıdır” dedi.