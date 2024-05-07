Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şubede Görevli polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, Girne’de bir eğlence mekanında tanıştıkları 21 yaşındaki kızı kaldıkları eve götürerek, sırayla tecavüz ettikleri iddia edilen 5 kişinin 13 Nisan 2024’te tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Sevinç, zanlılar M.Ş, C.A, M.K. ve M.Y.'nin “adaletin tecellisinin engellenmesi”, “tanığa müdahale” ve “gizli ittifak kurmak” suçlarından methaldar olduğunu aktardı.

Polis zanlılar ve aranmakta olan bir şahısla ile birlikte 5 kişi Girne’de bir evde İ.G isimli şahsa, tecavüz mağduru kızın şikayetini geri çekmesi karşılığında 10 bin dolar teklif edildiğini, başka bir günde de zanlılar C.A, M.K. ve M.Y'nin para teklif edilen İ.G isimli kişiyle Yalçın Kasap yanında iletişime geçtiklerini belirtti.

Polis, dün tutuklanan zanlılardan M.Ş'nin İ.G isimli tanığı destekler nitelikte gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis memuru Kazım Sevinç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, şimdiye kadar 3 kişiden ifade alındığını, zanlıların cep telefonlarının data incelemesine gönderildiğini, kamera görüntülerinin inceleneceğini, konu ile ilgili aranan bir şahıs daha olduğunu söyleyerek mahkemeden soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.