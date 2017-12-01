Arıklı: "Yönlüer, iddiasını ispatlamak ile mükelleftir"

Eski Din İşleri Başkanı Ahmet Yönlüer, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında Yeniden Doğuş Partisi (YDP)’nden neden milletvekili adayı olmadığını açıklaması ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Parti Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu’nun “Bu Kıbrıslıların bize çektirdikleri yeter, şimdi biz onlara çektireceğiz” sözlerini kullandıklarını iddia ederek, bu sebeple partiden milletvekili adayı olarak çıkmadığını açıkladı ve YDP'ye oy vermeyin ifadelerini kullandı.

“Hangi ahlaksız söylediyse, adını vermek Yönlüer’e düşer”

Konu hakkında görüşlerini aldığımız YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Haberal Kıbrıslı'dan Candan Mert'e yaptığı açıklamasında, “Bu sözü hangi ahlaksız söylediyse, ismini vermek de Ahmet Yönlüer’e düşer” diyerek, hiçbir arkadaşının “Kıbrıslıların bize çektirdikleri yeter, şimdi biz onlara çektireceğiz” ifadelerini kullanmayacaklarını söyledi. Ahmet Yönlüer’in bu noktada iddiasını ispatlamak ile mükellef olduğunu ifade eden YDP Genel Başkanı Arıklı, daha önce Yönlüer’e Girne bölgesi 2. kontenjan adaylığı sözünü verdiğini ve Yönlüer’in bunu kabul etmediğini, dolayısıyla adaylık hakkını da bu noktada kaybettiğini belirtti. Ahmet Yönlüer’in 1 hafta-10 gün öncesine kadar partiyi yerlere göklere sığdıramadığını ancak aday olamayınca, adaylığı kabul etmeyince partiyi yerden yere vurmasının akla sığmayacak davranışlar olduğunu belirterek, “Bunların üzerine ‘Partiye oy vermeyin’ demesi, Ahmet kardeşimizin kalitesini ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı. Bu iddialar üzerine herhangi bir cevap verme ihtiyacı hissetmediğini aktaran Parti Genel Başkanı Erhan Arıklı, vatandaşın herkesin kalitesini en iyi şekilde gördüğünü ve günün sonunda tartacak olanların yine vatandaşlar olacağını dile getirdi.

“Hırs, aklın önüne geçmemeli”

Yönlüer’in aynı programdaki ifadelerinde ‘Bu iki kişi resmen intikam duygusu ile hareket ediyorlar. Bu da beni çok korkutuyor’ cümlelerini yorumlayan Erhan Arıklı, “Ahmet Yönlüer bu korkuyu sıraya giremeyince mi duymaya başladı?” dedi. Bir din adamına bu ifadeleri yakıştıramadığını aktaran Arıklı, siyasetin uzun soluklu bir iş olduğunu ve Yönlüer’inhırslarına kapılmaması gerektiğini dile getirirken, hırsın aklın önüne geçmemesi gerektiğini savundu. Yönlüer’e tavsiyesinin sakin olması yönünde olduğunu kaydeden Arıklı, Ahmet Yönlüer’in ‘Keskin sirke küpüne zarar verir’ sözünü unutmaması gerektiğini, aksi takdirde yalnızca kendisine zarar vereceğini de sözlerine ekledi. Yönlüer’in kaliteli ve değerli bir insan olduğunu da söyleyen Erhan Arıklı, toplumun Ahmet Yönlüer gibi insanlara ihtiyacı olduğunu ve kendisini bu şekilde harcamaması gerektiğini de belirtirken, “Kendisine siyasi hayatında başarılar diliyorum” dedi.