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ARIKLI’DAN, YEDİ ÇALIŞANI İŞTEN DURDURAN TAŞEL’E “YAPTIRIM KARARI”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tüm ikazlara rağmen yedi çalışanı işten durduran Taşel’e “yaptırım kararı” aldı.

02 Şubat 2021 Salı 17:38
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ARIKLI’DAN, YEDİ ÇALIŞANI İŞTEN DURDURAN TAŞEL’E “YAPTIRIM KARARI”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tüm ikazlara rağmen yedi çalışanı işten durduran Taşel’e “yaptırım kararı” aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bakan Erhan Arıklı, “%33 hissesi kamuya ait olan Taşel yönetimi tüm ikazlarımıza rağmen işçi çıkarmış ve yedi aileyi açlığa mahkum etmiştir.

Taşel Bakanlığımıza bağlı bir kuruluştur. Bu işçiler işlerine dönünceye kadar Taşel ile ilgili bütün işlemler durdurulmuş ve Maliye Bakanlığına Taşel LTD’in geriye dönük bütün defterlerinin incelenmesi için yazı yazılmıştır” dedi.

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