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”Arıklı’nın elinde iddiaları doğrulayacak kanıt varsa açıklasın”

Gümrük Çalışanları Sendikası Güç Sen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın iddialarına ilişkin Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği önünde basın açıklaması yaptı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 14:02
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”Arıklı’nın elinde iddiaları doğrulayacak kanıt varsa açıklasın”

Gümrük Çalışanları Sendikası Güç Sen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın iddialarına ilişkin Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği önünde basın açıklaması yaptı.

Gümrük Çalışanları Sendikası Başkanı Abdullah Özdoğan açıklamasında,  Başbakan Yardımcısı Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın  aslı olmayan ithamlarda bulunduğunu belirttti.

Özdoğan Gümrük çalışanlarının Hiçbir prosedürde akaryakıt gelişini kontröl için gemiye üzerine çıkma gibi bir prosedür uygulamadıklarını ifade etti.

Görevi kötüye kullanma ifadesini kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayan Özdoğan,”biz kendimizi bu yakıştırma karşısında savunmaya kararlıyız dedi.

Güç-Sen Mali Sekreteri Hüseyin Müezzin ise basın açıklamasını okudu.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın gümrük çalışanlarıyla ilgili gerçek dışı iddialarda bulunduğunu öne süren Müezzin, akaryakıt alışverişi ile ilgili hiçbir işlem esnasında gemi üzerine çıkmadıklarını belirti.

Bakanlık görevi yapan birisinin bu prosedürü bilmeden yanlış iddialarda bulunduğunu iddia ederek bu durumu eleştiren Müezzin, personel eksikliğinden ötürü akaryakıt işlemlerini yapmakta zorlanıldığını ifade etti.

Gümrük Çalışanları Sendikası kurulduğu günden bu yana gayri yasal hiçbir uygulamayı savunmadığının altını çizen Müezzin, ” Arıklı’nın elinde idiaları doğrulayacak kanıt varsa açıklasın” ifadelerini kullandı.
        
 

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