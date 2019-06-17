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Arkadaşını dövdü tutuklandı!

17 Haziran 2019 Pazartesi 19:38
Arkadaşını dövdü tutuklandı!

Gazimağusa’ da Sakarya mahallesinde bir apartmanın 6.cı katındaki koridor içerisinde,  Gazimağusa sakini Nijerya uyruklu I. O  (E- 28) öğrenci, kendisine borcu olduğu gerekçesiyle aynı apartmanda sakin Nijerya uyruklu öğrenci B.A (E-25) ya elleri ile  kasten ve kanunsuz olarak vurmak suretiyle darp ederek üzerinde bulunan 50 TL değerindeki  sarı renk markasız T-Shirt’ ü yırtmak suretiyle hasara uğrattı. Adı edilen şahıs I.O polis tarafından tutuklanmış ve ayni tarihte aleyhine getirilen polisi darp meselesi ile ilgili bugün Gazimağusa Kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhine 2 gün tutukluluk emri alındı. Polisin mesele ile ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)

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