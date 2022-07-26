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Arşehit: CTP bu seçimlerin birinci partisi olacak!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, Perşembe akşamı gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kongre öncesinde İlçe Yönetim Kurulu’na aday olan 18 kişinin tanıtımını dün akşam gerçekleştirdi.

26 Temmuz 2022 Salı 13:18
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Arşehit: CTP bu seçimlerin birinci partisi olacak!
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CTP Kadın ve Gençlik Lokali’nde düzenlenen aday tanıtım etkinliğine, milletvekilleri, MYK üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. 21 Temmuz’da sona eren başvurularda İlçe Başkanlığı’na tek aday olarak mevcut Başkan Rifat Arşehit müracaat ederken, 10 kişinin seçileceği İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine ise 18 kişi başvurdu. Yönetim Kurulu’na aday olanların tanıtımının gerçekleştirildiği etkinlikte İlçe Başkanı Rifat Arşehit konuşma yaptı. Arşehit’in konuşmasının ardından ise adaylar kürsüye çıkarak kendilerini üyelere tanıtma fırsatı buldu. Lefkoşa İlçesi’nin 39’uncu olağan kongresi, Perşembe akşamı saat 20.00’de KTAMS’ta gerçekleştirilecek. 

ARŞEHİT: KURULTAYIMIZDAN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ
Tanıtım etkinliğinde konuşma yapan Lefkoşa İlçe Başkanı ve İlçe Başkan adayı Rifat Arşehit, önümüzdeki ilk seçimlerde CTP’nin birinci parti çıkacağını vurguladı. Arşehit, partinin kurultay sürecine girdiğini ve bu süreçten de güçlenerek çıkacağının altını çizdi. 39’uncu Olağan İlçe Kongresi’ne giderken 18 tane yönetim kurulu adayının bulunduğunu anımsatan Arşehit, yarışın kazananının CTP olacağını söyledi. Arşehit konuşmasının sonunda, Perşembe gün yarışa girecek tüm adaylara başarılar diledi. 

İLÇE YÖNETİM KURULU’NA ADAY OLANLARIN LİSTESİ ALFABETİN SIRAYA GÖRE ŞU ŞEKİLDE: 
Ali Alp Kolozali, Alihan Güneş, Bengiz Eroğlu, Çağkan Kabataş, Haffe Işısal, Hülya Batunlu, Mahfuz Bulğan, Mehmet Emin Demirer, Mehmet Temel, Mustafa Gürkan, Naim Uzunoğulları, Osman Çetinsoy, Reyhan Soyseven, Şemsettin Erdem, Tuğberk Kaya, Turgut Çalıcı, Ulaş Erzen ve Zeki Topçu.

İLÇE DİSİPLİN KURULU’NA ADAY OLANLARIN LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:
Hasan Uzmaner, Nedret Tümkan, Cezar Oransel, Mehmet Çakmak ve Haluk Mut.

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