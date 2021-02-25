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AŞARDAĞ: “GELECEK OLAN ZİYARETÇİLERİNİZ İÇİN 14 GÜN KARANTİNA ÇOK ÖNEMLİDİR”

Doktor Erden Aşardağ, Genç TV’de katıldığı “Bugüne Dair” programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

25 Şubat 2021 Perşembe 10:20
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AŞARDAĞ: “GELECEK OLAN ZİYARETÇİLERİNİZ İÇİN 14 GÜN KARANTİNA ÇOK ÖNEMLİDİR”

GÜNDEM KIBRIS

Testler konusunda açıklamalarda bulunan Aşardağ, “‘Testler güvensizdir’ diyebilmemiz için verilerle konuşmamız gerekir. Nere dayanarak bu söylenebilir? Gelecek olan ziyaretçilerimiz için 14 gün karantina çok önemlidir. Uçaklarda da gerekli önlemleri almamız gerekir. Özellikle gençlerimize sesleniyorum, en yüksek pozitif çıkan oranlar genç yaş grubundadır. Yakınlarını düşünmeleri ve önlemlerini almalarını istiyorum. En iyi tedbir kendi beynimizdir. Bunu uygularsak, çok iyi ilerleyip, gelişimler sağlayacağız. Şu anda soğukkanlı bir şekilde bu vaka artışlarını takip etmemiz ve bilimsel verilerle değerlendirmemiz gerekmektedir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Erden Aşardağ
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