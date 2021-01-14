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"Asgari ücret 4 bin 900 altında olmaz"

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu yeni asgari ücretin 4 bin 900 TL’nin altında olmaması gerektiğini açıkladı

14 Ocak 2021 Perşembe 13:51
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"Asgari ücret 4 bin 900 altında olmaz"

Asgari ücret tespit komisyonunda işçinin hakkını savunmak için oturan Hür-İş, 4 bin 900 TL’nin altında bir asgari ücreti kabul etmiyor

Hür-iş Genel Başkan Vekili, Kamu-iş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, SESKIBRIS web tv’de katıldığı Kıbrıs’ın Nabzı programında asgari ücret ile ilgili verdikleri mücadeleyi anlattı.

Hür-iş olarak protokol masasının bir an önce kurulmasını isteyen Serdaroğlu, Hür-İş olarak asgari ücreti 4 bin 900 TL brüt olarak öngördüklerini kaydetti.

Bu rakama nasıl ulaştıklarını anlatan Serdaroğlu, hükümetin ve işveren tarafının elini vicdanına koyması gerektiğini kaydetti.

“Asgari ücreti maalesef pazarlık ücreti yaptılar. Yasa bize ne şekilde belirleneceğini belirtiyor. Bu yasa varsa da buna göre belirlememiz gerekirdi. Ama hep geri planda bıraktık asgari ücreti ve asgari ücreti başka yerlere endeksledik ve asgari ücretin artmasıyla sistemin bozulacağı bir noktaya sürükledik. Hükümet asgari ücreti artırdığı anca ödeneklerin de artacağından dolayı korkuyorlar. Bakın geçim endeksi vardır, insanca geçinecek bir nokta vardır. Bu yasaya göre belirlense asgari ücret 8 bin 700 TL olması gerekir. Ama şu anki şartlarda bunu kabul ettirmek bir hayaldir. Biz de bu gerçekle açlık sınırını baz aldık. Biz çalıştık bunu Sağlık Bakanlığı’ndan veriler aldık. 4 kişilik bir ailenin kasım ayı sonu itibarıyla sağlıklı beslenebilmesi için sadece gıda olarak 3 bin 810 TL’dir. Açlık sınırını baz aldığımızda ve 2020 yılının hayat pahalılığını koyduğumuzda - ki bu da yüzde 15.04’tür (DPÖ’nün resmi açıklamasıdır)- bulunan rakam 4 bin 394 TL brüt çıkar. Nerede kaldı, kira, elektrik vs. giderleri.”

Serdaroğlu Türkiye’den asgari ücretin nasıl belirlendiğini de anlatarak, hükümetlerin işçiden yana tavır belirlemesi gerektiğinin altını çizdi:

“Türkiye enflasyon oranını aldı, 7 puan da üstüne koydu yüzde 21.50 artık yaptı asgari ücrete . Onların 2020 hayat pahalılığı yüzde 13,19’du. Bunun üzerine 7 puan da artırdılar kira vs için yüzde 21.56 artış yaptı. Biz de hayat pahalılığı ve açlık sınırını göz önünde bulundurduğumuzda, kira vs’yi de düşündüğümüzde, işverenin koşullarına da baktığımızda dedik ki 4 bin 900 dedik.  Net 4 bin 4559’a denk gelen bir rakamdır bu.”

Başkan Serdaroğlu, asgari ücrete sıfır artış gibi bir durumun kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 14.01.2021 14:54
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