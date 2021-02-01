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"Asgari Ücret bu hafta belirlenecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, asgari ücretin bu hafta belirleneceğini kaydetti.

01 Şubat 2021 Pazartesi 10:43
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"Asgari Ücret bu hafta belirlenecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman katıldığı bir programda asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanamadığını bu nedenle de yeni asgari ücretin belirlenemediğini söyleyen Koral Çağman, “bu hafta içinde işveren ve işçi tarafını online bir toplantıda bir araya getirip yeni asgari ücreti belirlemeyi hedefliyoruz” dedi.

4 bin 900 TL zor gibi

İşçi tarafının talep ettiği brüt 4 bin 900 TL’nin imkansız gibi olduğunu söyleyen Bakan Çağman, işçi ve işveren tarafının ortada buluşturmaya çalışacaklarını belirtti.

Kaynak : Ses Kıbrıs

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