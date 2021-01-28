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“ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNUN TOPLANAMAMA NEDENİ İŞVERENLERİN MASADAN KAÇMASI”

 Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısının ertelenme nedeninin “işverenlerin masadan kaçması” olduğunu savundu.

28 Ocak 2021 Perşembe 17:36
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“ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNUN TOPLANAMAMA NEDENİ İŞVERENLERİN MASADAN KAÇMASI”

 Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısının ertelenme nedeninin “işverenlerin masadan kaçması” olduğunu savundu.

Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücretleri  Saptama Komisyonu’nun toplantısını  ertelemesinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı  eleştirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asıl toplanamama nedeninin “işverenlerin masadan kaçması olduğunu” ifade eden Ahmet Serdaroğlu, “Bizim beş üyemiz de şu anda toplantıya katılmak üzere hazır. Ancak bakanlık bu pandemi sürecini bahane edip asgari ücret masasını toplamayı ertelemeye çalışıyor. Vatandaşa doğruyu söylesinler” dedi.

Serdaroğlu, Çalışma Bakanlığı’nın Asgari Ücret  Saptama Komisyonu’nun toplantı yapmaması için bahane ürettiğini savundu.

Kendisinin de temaslı olarak karantinada olduğunu, ancak bunun toplantı yapılmaması için gerekçe gösterilmesinin yanlış olduğunu kaydeden Serdaroğlu, kendisinin zaten Başkan Vekili olarak komisyonda oy hakkı olmadığını belirtti.

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