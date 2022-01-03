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Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirmek için yeniden toplanacak

Brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlenen asgari ücrete itirazlar değerlendirilecek, 5 Ocak’a kadar alınacak olan itirazların ardından komisyon yeniden toplanacak.

03 Ocak 2022 Pazartesi 11:44
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirmek için yeniden toplanacak
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirmek için yeniden toplanacak...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Emre Yaylalı, itirazların 5 Ocak’a kadar alınacağını ve komisyon tarafından değerlendirmesinin yapılmak üzere yeniden toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

22 Aralık 2021’de brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlenen asgari ücrete bugüne kadar Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-SEN) ve Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) itiraz etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Emre Yaylalı’nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak  1 Ocak 2022  tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti   belirlemek amacıyla, 22 Aralık 2021  tarihinde toplanmış ve oy çokluğuyla  Asgari Ücret’in  01/01/2022 tarihinden itibaren brüt   Saatlik: 40.38TL, Günlük: 323.07TL  Haftalık: 1615.38 TL ve Aylık: 7.000.00 TL olmasını karara bağlamıştır.

22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası kapsamında, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun tavsiye  kararı  27 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak  ilan edilmiş ve  10 günlük itiraz süreci başlamıştır.

Bu çerçevede, 22 Aralık 2021 tarihinde  Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, 29 Aralık 2021 tarihinde  Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-SEN) ve 30 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Asgari Ücret Saptama Komisyonu  kararına yazılı olarak   itiraz etmişlerdir.

İşçi sendikaları ortaya koydukları  gerekçelerle belirlenen  asgari ücretin yetersiz olduğunu , Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası  da ortaya koyduğu gerekçelerle  belirlenen asgari ücretin  olması gerekenin üzerinde  olduğunu beyan ederek  itirazda bulunmuşlardır.

22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 7. Maddesinde ; on  gün içinde belirlenen asgari ücrete  itiraz olması durumunda, Bakanlar Kurulu’nun asgari ücretin 7 gün içinde yeniden  saptanabilmesi için konuyu bir kez daha  Komisyona   havale etmesi gerektiği  belirtilmektedir.

Komisyonun  kararına  verilen 10 günlük itiraz  süresi,  5 Ocak 2022 tarihinde sona erecektir. Bu süre sonunda,  Asgari Ücret Saptama Komisyonu,  Asgari Ücretler Yasası’nda belirtilen koşul ve sürelere  uygun olarak  yapılan itirazları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde yeniden toplanarak  nihai  kararını verecektir.”

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Asgari ücretAsgari Ücret Saptama Komisyonu
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