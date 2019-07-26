Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı tamamlandı. Komisyon, 2 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da yeniden bir araya gelecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, komisyon, bir sonraki toplantıya kadar bugünkü toplantıda ortaya konan rakamları değerlendirecek ve 2019 yılının ikinci asgari ücretini saptayacak.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı tamamlandı
Komisyon, 2 Ağustos Cuma günü yeniden bir araya gelecek.
26 Temmuz 2019 Cuma 14:44
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı tamamlandı. Komisyon, 2 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da yeniden bir araya gelecek.