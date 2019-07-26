Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı tamamlandı. Komisyon, 2 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da yeniden bir araya gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, komisyon, bir sonraki toplantıya kadar bugünkü toplantıda ortaya konan rakamları değerlendirecek ve 2019 yılının ikinci asgari ücretini saptayacak.