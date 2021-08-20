Acil Durum Hastanesi ( pandemi)’nin deneyimli hemşiresi Oğuz Köse aşı karşıtlarına seslendi, kendi oğlumun nasıl aşı yaptırdığını anlattı..

Kösenin sosyal medya paylaşımı şöyle:

Aşı Karşıtlarına Sesleniyorum

Aşı yaptırırsınız Yaptırmazsınız bu sizin özgür iradeniz...

.......

Fotoğrafta Gördüğünüz Aşı Yapılan Genç,

Kim Biliyormusunuz?

Benim Can Parçam

Bu Dünyadaki sahip oldugum En Değerli VARLIĞIM

Canımı verecegim Tek Kişi

Ona gelecek Tüm kötülüklerin Bana Gelsin diyecegim Tek insan

Yani "EVLADIM"

"17 YAŞINDA TEK ÇOCUĞUM"

Evet konuya geleyim

Ben üc doz aşımı Olan bir Sağlık Çalışanıyım

Evladıma,

en degerli can parçama zararlı olabilecek bir aşıyı YAPTIRIRMIYIM?

TABİ Kİ

"ASLA" YAPMAM...

Neden Risk Gurubunda Olmayan

17 yaşında risk gurubundaolmayan gencecik bir insana aşı yaptırır sorularını Duyar gibiyim.

Çünki

1...Anne Annesi Ve Baba annesi Tonsiyon ve şeker Hastası ve en riskli gurupta,

Allah göstermesin onlara bulaştırmamak için

2... 2 yıldır Başlamayan Eğtim sezonunun Başlaması için 3...Sevdiklerine Arkadaşlarına bu Hastalığı Taşımamak için

4... Annesini Babasını korumak uzmemek için

Bu arada

Can parçamı

Ben Aşı yaptırması konusunda Zerre kadar zorlamadım

Zerre Kadar Etkilemedim..

Kendi Özgür iradesiyle

Sevdiklerini düşündü

Ailesini Düşündü

Ülkesini Düşündü

BABA BEN AŞI OLMAK İSTİTIYORUM DEDİ

GELDDİ SIRASINI BEKLEDİ VE

AŞISINI YAPTIRDI.

BİLMEM ANLATABİLDİM Mİ..

SAYGILARIMLA..

#aşıolsevdiklerinikoru

#aşıolülkenikoru

#aşınıoleğtimbaşlasın