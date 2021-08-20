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“Aşı karşıtlarına sesleniyorum”

Hemşire Oğuz Köse aşı karşıtlarına seslendi kendi öz oğlunun aşı serüvenini anlattı...

20 Ağustos 2021 Cuma 09:58
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“Aşı karşıtlarına sesleniyorum”

Acil Durum Hastanesi ( pandemi)’nin deneyimli hemşiresi Oğuz Köse aşı karşıtlarına seslendi, kendi oğlumun nasıl aşı yaptırdığını anlattı..

Kösenin sosyal medya paylaşımı şöyle:

Aşı Karşıtlarına Sesleniyorum
Aşı yaptırırsınız Yaptırmazsınız bu sizin özgür iradeniz...
.......
Fotoğrafta Gördüğünüz Aşı Yapılan Genç,
Kim Biliyormusunuz?
Benim Can Parçam
Bu Dünyadaki sahip oldugum En Değerli VARLIĞIM
Canımı verecegim Tek Kişi
Ona gelecek Tüm kötülüklerin Bana Gelsin diyecegim Tek insan
Yani "EVLADIM"
"17 YAŞINDA TEK ÇOCUĞUM"
Evet konuya geleyim
Ben üc doz aşımı Olan bir Sağlık Çalışanıyım
Evladıma,
en degerli can parçama zararlı olabilecek bir aşıyı YAPTIRIRMIYIM?
TABİ Kİ
"ASLA" YAPMAM...
Neden Risk Gurubunda Olmayan
17 yaşında risk gurubundaolmayan gencecik bir insana aşı yaptırır sorularını Duyar gibiyim.
Çünki
1...Anne Annesi Ve Baba annesi Tonsiyon ve şeker Hastası ve en riskli gurupta,
Allah göstermesin onlara bulaştırmamak için
2... 2 yıldır Başlamayan Eğtim sezonunun Başlaması için 3...Sevdiklerine Arkadaşlarına bu Hastalığı Taşımamak için
4... Annesini Babasını korumak uzmemek için

Bu arada
Can parçamı
Ben Aşı yaptırması konusunda Zerre kadar zorlamadım
Zerre Kadar Etkilemedim..
Kendi Özgür iradesiyle
Sevdiklerini düşündü
Ailesini Düşündü
Ülkesini Düşündü
BABA BEN AŞI OLMAK İSTİTIYORUM DEDİ
GELDDİ SIRASINI BEKLEDİ VE
AŞISINI YAPTIRDI.
BİLMEM ANLATABİLDİM Mİ..
SAYGILARIMLA..
#aşıolsevdiklerinikoru
#aşıolülkenikoru
#aşınıoleğtimbaşlasın

Anahtar Kelimeler:
Oğuz Köse
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