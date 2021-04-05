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Aşıkoğlu: “usulsüzce onay verildiği” haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada, “Verilen izinde yasa dışı bir olay söz konusu değildir. Bu tür izin istenilen her kuruma hemen verilir” denildi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 19:21
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Aşıkoğlu: “usulsüzce onay verildiği” haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, bir otelin güneş enerjisi kullanım başvurusuna Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu tarafından “usulsüzce onay verildiği” haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bakanlık basın bürosundan “müsteşar adına” yapılan açıklamada, izin konusunda gerek Kıb-Tek gerekse Yenilenebilir Enerji Kurulu’nda (YEK) tam bir uzlaşma olduğu belirtildi.

Söz konusu haberde yasal bir durumun “gayri yasal” gibi algı yaratıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Dün Web üzerinden yayın yapan bir e- gazetenin Concorde Otel’in güneş enerji sistemi başvurusu ile ilgili ortaya atılan iddialar ile ilgili olarak şahsım adına açıklama gereği duydum.

Öncelikle, gazeteciliğin birinci etik kuralı bütün taraflardan bilgi ve görüş almaktır .

Haber bu şekilde yapılmazsa yapılan haberin objektif ve doğru olması beklenemez. Yapılan haberde bakanlığa bilgi ve görüş sorulmamıştır.”

Concorde Otel’in güneş enerjisi kullanım başvurusuna Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu tarafından usulsüzce onay verildiği iddia edilen haber ve haberde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada söz konusu kurumun daha önce mahsuplaşmalı (on-grid) elektrik üretimi için başvurduğu, elektrik altyapısı bölgede uygun olmadığı için olumlu yanıt alamadığı belirtilerek şöyle devam edildi:

“Süreç içinde kurum yetkililerine enerji üretip sisteme verebilmenin mümkün olmayacağı izah edilip yapmak istedikleri projenin mahsuplaşma olmadan yani üretilen enerjiyi sisteme vermeden (off-grid)  yapabilecekleri bilgisini ilettik. Kurum da daha pahalı olmasına rağmen bu yöntemi kabul etti.

Yenilenebilir enerji kapsamında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen izinlerde ilgili iki sistem bulunmaktadır; biri on-grid (şebeke bağlantılı sistem) yani sisteme dahil olan ve mahsuplaşma yapılan. Diğeri de sisteme dahil olmadan uygulanır. Yani üretilen enerji sisteme verilmez ve mahsuplaşma olmaz.

Sisteme dahil olan projelerde kurumlar enerji üretmek için Kıb-Tek ve dolayısı ile YEK iznine tabidir. Sisteme dahil olmayacak projelerde Kıb-Tek’in iznine ihtiyaç yoktur çünkü herhangi bir kamusal zarar söz konusu değildir. Yenilenebilir Enerji Yasası'nın 10’uncu maddesinde sisteme dahil olmayacak projelerin Kıb-Tek’ten izin almasının gerekli olmadığı açıkça yazılmıştır.

Son bir senedir yapılan bütün YEK komitesi toplantılarda oldukça yüksek olan orta gelirim taleplerinin sisteme yük bindirmeden çözülmesi gerektiğini tartıştık. En doğru yolun da kurumlara ürettiği enerjiyi yerinde tükettirmede bulduk. 

Verilen izin isteyen herkesin alabileceği bir izindir. Sisteme bağlı değildir üstelik Kıb-TEK’ten izin alma gerekmemektedir ve yöntem olarak hem YEK kurulunun hem de bakanlığın hedefidir. Çünkü bu yöntem sisteme ekstra yük getirmeden kurumların enerji sorunlarını çözmektedir.”

Anahtar Kelimeler:
Şahap AşıkoğluConcorde Otel
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