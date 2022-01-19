Künye
Kıbrıs 6
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş yaptı
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş...
18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürdü
18 adet çeki sahteleyip tedavüle...
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
Flaş Haber
En soğuk günü yaşıyoruz!
Kapat

Aşılar, Cenk Soydan tarafından teslim alındı

Cumhurbaşkanlığı, AB destekli olarak gelen ve 5-11 yaş aralığı için özel olarak üretilen 2 bin doz Pfizer- BioNTech aşısının, Sağlık Teknik Komitesi Eşbaşkanı Cenk Soydan tarafından teslim alındığını duyurdu.

19 Ocak 2022 Çarşamba 21:11
117 Okunma
Aşılar, Cenk Soydan tarafından teslim alındı
banner108

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi'nin tedariği için yaklaşık bir aydır büyük uğraş verdiği özel çocuk aşılarının geldiği açıklanarak, çocuk aşılarının tedariğinin sürmesi için yürütülen çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, “Eğitimin kesintisiz devam etmesi ve çocuklarımızın Covid-19 virüsüne karşı korunması bağlamında büyük önem taşıyan özel çocuk aşılarının uygulanmasına dair Sağlık Bakanlığımız hazırlıklarını tamamlamıştır ve bunu da en yakın zamanda kamuoyumuzla paylaşacaktır” denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Münevver Çağın, Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı
Münevver Çağın, Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı
Güney'den, KKTC'ye uyuşturucu geçirirken yakalandı
Güney'den, KKTC'ye uyuşturucu geçirirken yakalandı
Güney'de 2 bin 226 yeni vaka
Güney'de 2 bin 226 yeni vaka
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim