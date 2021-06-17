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“Asker izinlerinin yanmasını önleyecek adım atmak, mağduriyeti gidermek gerekir”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, asker izinleri ile ilgili bir açıklama yaparak, pandemi döneminde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda Başbakanlığa çağrıda bulundu.

17 Haziran 2021 Perşembe 10:13
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“Asker izinlerinin yanmasını önleyecek adım atmak, mağduriyeti gidermek gerekir”

Gündem Kıbrıs - Sosyal Medya

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, asker izinleri ile ilgili bir açıklama yaparak, pandemi döneminde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda Başbakanlığa çağrıda bulundu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

Geçtiğimiz yıl görevde olduğumuz dönemde salgın nedeniyle askerlik görevini yapmakta olan gençlerimizle ilgili bazı girişimlerimiz olmuş, izinler konusunda yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için bir çaba ortaya koymuştuk, sonuç da alabilmiştik.

Bu dönemde farklı tarihlerde yaşanan kapanma ve izin kullandırtmama uygulamaları nedeniyle özellikle çavuşların hafta sonu ve gececi izinlerinin kullanılamadığı biliniyor. Buna ilaveten denetlemelerle bağlantılı mükafat izinleri ve temas hattında görev yapanların temas izinleri benzeri idari izinler de eğer telafi edilmezse, terhis öncesi kullanılması sağlanmazsa yanacak.

Özetle bu gençlerin kendi hata ya da kusurlarından kaynaklanmayan bir durum nedeniyle kullanamadıkları idari izinlerinin ve yasadan kaynaklanan izinlerinin yanmasını önlemek gerekir. Şimdilerde ülke kapalı olmaya devam etse ve bu izinlerin kullanılması imkanı olmasa anlarım ancak madem ki şu anda izin kullanımı mümkün hale geldi insanların haklarını yememek, daha erken zamanda terhis olabilmeleri imkanlarını ellerinden almamak gerekir.

Bu noktada adım atması için hükümeti göreve davet ediyoruz. Yukarıda da yazdım, hükümette olduğumuz dönemde geçen yıl askeri yetkililerimiz ile konuşarak, talepte bulunarak bu konularda bir sonuç alabilmiştik. Hükümet de askeri yetkililer ile bu konuyu ele almalı ve adım atmalıdır. Bu konuda görev Başbakanlığa düşmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayAsker Izinleri
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