Askeri bile soydular

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Gönyelide hafta sonu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri taburuna gizlice girerek, demir ranzaları ve demir pencere çerçevelerini çaldıkları kamera görüntülerinden tespit edilen Ali ve Hasan Sariler, polis tarafından tespit edildi.

Yapılan sorgulamada işledikleri suçları itiraf eden ve emarelerin yerini gösteren zanlılar aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, KKTC vatandaşı birer kefilin 20’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Suçlarını itiraf ettiler

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Necip Taşlı, zanlılar Ali Sariler ve Hasan Sariler’in “Askeri yasak bölgeyi ihlal” ve “Sirkat” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Necip Taşlı, zanlılar Ali ve Hasan Sariler’in 3 Haziran’da saat 11.00’de Gönyelide Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Taburu’ndan 400 TL değerindeki muhtelif sayılardaki demir pencere çerçeveleri ile ranza malzemelerini sirkat ettiklerinin belirlendiğini kaydetti.

Polis, zanlıların kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Polis memuru Necip Taşlı, zanlıların KKTC vatandaşı olduğunu ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.