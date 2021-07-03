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Askeri birlikte vaka patlaması

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askeri bir birlikte çıkan pozitif vakalarla temaslı olan askerlerin Sağlık Bakanlığına teslim edilmeyip birlikte tutulması aileleri harekete geçirdi.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 19:50
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Askeri birlikte vaka patlaması

KAYNAK:SES Kıbrıs

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askeri bir birlikte çıkan pozitif vakalarla temaslı olan askerlerin Sağlık Bakanlığına teslim edilmeyip birlikte tutulması aileleri harekete geçirdi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı bir askeri birlikte pozitif vaka patlaması yaşanıyor. Söz konusu birlikte patlak veren pozitif vakalarla temaslı olan birçok askerin kalabalık koğuşlarda tutulduğu öğrenildi.Haber merkezinin elde ettiği bilgilere göre askeri birlikte 5’erli 10’arlı guruplar halinde koğuşlarda tutulan askerler arasında pozitif vakaların çıkmaya devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın bahse konu temaslı askerleri karantinaya almak istediği ancak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın temaslıları teslim etmediği de gelen bilgiler arasında.

Aileler birlik önünde toplanıyor

Sağlık Bakanlığına teslim edilmeyen temaslı askerlerin aileleri ise ilgili birlik önünde toplanmak için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı’nın konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor

Son Güncelleme: 03.07.2021 20:43
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