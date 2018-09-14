Askeri Kantinler için Başbakan'dan açıklama

Başbakan Tufan Erhürman Askeri Kantinlerle ilgili konunun Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile yapılan toplantıda hiçbir şekilde konuşulmadığını belirterek, askeri kantinlerin kimlere satış yapacağının belli olduğunu kaydetti.

Erhürman: GKK komutanı ile 15 günde bir görüşüyorum. Marketcilerin şikayetlerini komutana iletmiştim. Dünkü görüşmede askeri kantinleri görüşmedik. Talimat söz konusu değildir. Kaldı ki böyle bir yetkim de yoktur.

Topantı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Tufan Erhüraman "New York görüşmeleri öncesi fikir alışverişinde bulunduk. TC Merkez Bankası kararı olumlu yansıdı. İstikrar beklentimiz var." dedi.