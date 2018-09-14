Askeri Kantinler için Başbakan'dan açıklama

Başbakan Tufan Erhürman Askeri Kantinlerle ilgili konunun Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile yapılan toplantıda hiçbir şekilde konuşulmadığını belirterek, askeri kantinlerin kimlere satış yapacağının belli olduğunu kaydetti.
Erhürman: GKK komutanı ile 15 günde bir görüşüyorum. Marketcilerin şikayetlerini komutana iletmiştim. Dünkü görüşmede askeri kantinleri görüşmedik. Talimat söz konusu değildir. Kaldı ki böyle bir yetkim de yoktur.
Topantı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Tufan Erhüraman "New York görüşmeleri öncesi fikir alışverişinde bulunduk. TC Merkez Bankası kararı olumlu yansıdı. İstikrar beklentimiz var." dedi.
Dün Mağusa Önder marketten 100 gr Tüccaroğlu marka hurma aldım,rafta 9.5 yl yazıyordu fişte 15.5 tl aldılar.Kimseye şikayet etmedim birdaha ordan alışveriş yapmam.
Yetkim yok diyor )) kim kime bağlı ))))))
askeri kantinler kolorduya bagli. gkk'ya degil. kolordu tc genelkurmayina bagli..Beğen (1) Beğenmedim! (0)
askeri kantinler halkındır hırsız marketçiler vatandası soymak için askeri kantinleri kapatmak istiyorlar
Yahu Buna En Çok Luzum marketciler karşı çıksın...onlar değil mi Cola'yı 1 TL'ye alırlar gaşa gaşa askeri kantinden, sonra 2,5 TL'ye satmazlar mı ?? Ahmak olmayın be marketciler :))
SAYIN BAŞBAKANIM ALT KOMİTEDE BEKLEYEN YÜKSEK ÖĞRETİM YASASINI DA UNUTMAYALIM. 30 EYLÜLDEN SONRA YOKLAMA KAÇAĞI, 15 EKİM DEN SONRA DA ASKER KAÇAĞI OLUYORUZ
Demek istenen biz figüranız sadece türkiyenin dediğini uygularız !!! o zaman bu adada seçim yapılmasın