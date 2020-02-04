Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
Einstein bir kez daha haklı çıktı
Einstein bir kez daha haklı...
Uzmanından mavi ışık uyarısı: Kanserin artmasına neden olabilir
Kanserin artmasına neden olabilir
Maske, corona virüsten korur mu?
Maske, corona virüsten korur mu?

Askeri yasak bölgede tespit edilen aracın sahibi tutuklandı

Zanlı Yiannakıs Arıstıdou tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Şubat 2020 Salı 16:34
Askeri yasak bölgede tespit edilen aracın sahibi tutuklandı
banner48

 Askeri yasak bölgede tespit edilen aracın sahibi zanlı Yiannakıs Arıstıdou tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi, 02.02.2020 tarihinde saat 11.10 raddelerinde Akıncılarda askeri bölükte sorumluluk sahası içerisinde bulunan ve 1. Derece askeri yasak bölge olan çadır tepe diye bilinen yerin 500 metre güneyi ile havuz tepe yakınlarında çamura saplanmış bir vaziyette sürücüsü henüz tespit edilemeyen MZB 972 plakalı Toyota Hilux marka araç görevli askerler tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı gün konu aracın fotoğraflanması ve parmak izi araştırması yapıldığını ve aracın Demirhan Polis Karakoluna çekilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, aracın kapılarının kilitli olduğu arka bagajında ise 3 adet av köpeği ile 1 adet tazı cinsi köpek canlı tespit edilip Lefkoşa veteriner dairesine ait hayvan barınağına tutanak karşılığı teslim edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, Muhaceret giriş çıkıştan yapılan soruşturmada söz konusu araç ile G.G.'nun KKTC' ye giriş çıkış yaptığı tespit edilmiş olup, söz konusu şahıs arandığını söyledi. Polis, 03.02.2020 tarihinde mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturma neticesinde MZB 972 plakalı Toyota Hilux marka aracı süren ve 1.Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek KKTC'ne geçen şahsın Güney Kıbrıs’ta sakin Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu hamilli Zanlı Yiannakıs Arıstıdou olduğunun tespit edildiğini ve mahkeme emri gereğince tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade vererek bahse konu araç ile ara bölgede köpek gezdirirken yanlışlıkla 1. Derecede Askeri yasak bölgeyi ihlal edip KKTC topraklarına geçtikten sonra aracının batması sonucu meydana geldiğini belirttiğini söyledi. Polis, zanlı aleyhinde başlatılan tahkikat tamamlandığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

Anahtar Kelimeler:
AskeriYasakBölgeYasakhaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
Tatar, kitle toplantılarını Gönyeli’de sürdürdü
Tatar, kitle toplantılarını Gönyeli’de sürdürdü
Erhürman: Halkların kardeşliğine inanan bir gelenekten geliyoruz
Erhürman: Halkların kardeşliğine inanan bir gelenekten geliyoruz
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim