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Asya bebek ve ailesinden ilk fotoğraf geldi.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:00
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Asya bebek ve ailesinden ilk fotoğraf geldi.

SMA Tip 1 hastası Asya bebek, hastalığın ilerleyişini yavaşlatan Spinraza ilacını alarak tedavi olmak amacıyla Ankara’ya gitti.

Ankara'ya ulaşan Asya bebek ve ailesinden ilk fotoğraf geldi.

Fakat küçük Asya’nın SMA Tip 1 hastalığını yenmesi için ihtiyaç duyduğu 2 buçuk milyon Dolarlık Zolgensma isimli ilaç için gerekli bütçe henüz oluşturulamadı.

Sırada yurtdışında olan ZOLGENSMA tedavisi... ZOLGENSMA'ya ulaşamadığı her süre Asya için hala risk taşıyor. Şuan alacağı tedavi sadece kas kaybını azaltacak. Fakat zaman hala daha Asya'nın aleyhine işliyor. Asya'yı anlatalım, herkesi Asya ile tanıştıralım. Facebook üzerinden Asya Bebek  veya Instagram üzerinden asyabebek_sma sayfasını takip ederek Asya'nın hem tedavi sürecini hemde ilacına ulaşması için başlatılan kampanyayı daha yakından görebilirsiniz. 

Türkiye İş Bankası
Gönyeli Şubesi / KKTC
Hesap adı : Asya Polatlı

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