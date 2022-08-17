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Asya bebekten üzücü haber!

Tüm Kuzey Kıbrıs’ı seferber eden Asya bebek, bu kez ilaç sıkıntısı ile mücadele ediyor. Asya bebeğin annesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bebeğinin ilaçlarını bulamadığını ve bu nedenle de büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:59
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Asya bebekten üzücü haber!


Asya bebeğin annesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: 


“Malesef bu gün güzel birşeylerden bahsedemeyecem, sağlık konusunda geldiğimiz durum çok üzücü 
Iki gündür annesi olarak ben kızımın yanından ayrılıp, reçete yazdırıp reçetedeki 4 kalem ürünü ilaç eczacılıktan almaya çalışıyorum... malesef hiç biri yok...
Idareten şimdilik git ordan burdan toplamaya çalış birde idare et ta gelsin dendi aceba 20 tane aspire sondasını 2 hafta nasıl idare edecem o da gününde gelirse tıkandığını nefes alamadığını göz göre göre aspire etmeyecekmiyim nasıl bir mantık 
Bir ülkede hasta bir çocuk birtek süt ile beslenebiliyorsa ve    bunuda bulamıyorsa üzgünüm sn TATAR ama o ülke GELİŞMİYOR aksine BATIYOR ...
Söz verilen tedarikte bulundurulacak denilen Aspire sondaları yok, bu çocuk kendi tüprüğünü yutamıyor boğuluyor her an ölüm ile burun buruna gelir ...
Nefes alabildiği boğazındaki delikten geçen trake yok, 3 ayda bir değişmesi gereken enfeksiyon riski olan bir ürün ama bizim ülkemizde bir insan evladının yaşamı için bu kadar önemli olan ürünler malesef yok ....
Gelişen bir ülkede bir anne evinden çıkıp çocuğunun hakkı olan yaşamı için ihtiyaç duyduğu sütü ve medikal malzemeleri almak için birsürü insan ile tartışmak zorunda kalmaz bunlar zaten kayıtlıdır doktor yazısı ile ihtiyacı olduğu kanıtlıdır zaten evine gelir, o anne de çocuğu ile ilgilenir  “

Son Güncelleme: 17.08.2022 13:04
Anahtar Kelimeler:
Asya Bebek
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