Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Adam kaçırıp dövdüler; tutuksuz yargılanacaklar
Adam kaçırıp dövdüler; tutuksuz yargılanacaklar
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden almış
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden...

"Atacağımız adımları belirleyeceğiz"

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesinde konferans öncesinde atılacak adımı belirlemek için KKTC'ye geldiklerini açıkladı

01 Şubat 2021 Pazartesi 16:01
631 Okunma
"Atacağımız adımları belirleyeceğiz"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC’ye geldi. Çavuşoğlu ilk ziyaretini Meclis Başkanı Önder Senneroğlu’na yaptı.

Çavuşoğlu sözlerinin başında Sennaroğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye’nin her konuda Kıbrıslı Türklere desteğinin tam olduğunu söyleyen Çavuşoğlu,   Kıbrıs sorununda gelinen aşamaya değindi. Kıbrıs meselesinde 5+1 Konferans için sürecin işlediğini söyleyen Çavışoğlu, “Ziyaretimizde bu çerçevede hangi adımları atabileceğimizi başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin abi (Ertuğruloğlu) ve diğer müzakere heyetindeki arkadaşlarla birlikte değerlendirmeler yapacağız” dedi

Çavuşoğlu, “40 bin doz aşı adaya ulaştı. Türkiye bu aşıları tedarik ettikçe KKTC’ye de gerekli miktarı gönderilecektir. Herkesin aşılanması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi

Sennaroğlu: Garanti kırmızı çizgimizdir

“Hoşgeldiniz” diyerek sözlerine başlayan Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu da Doğu Akdeniz’de yaşanan gerileme değindi. Sennaroğlu, “Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye omuz omuza olduğu sürece haklarımıza kimse dokunamaz.. 1974 sonrasında barış ve özgürlük geldi. Yaklaşık 47 yıl görüşmeler devam ettiği halde bir siyasi sonuca ulaşılamadı. Bir 47 yıla daha kimsenin tahammülü kalmamıştır. Olmazsa olmazımız, kırmızı çizgimizin Türkiye’nin etkin ve fiili garantisidir” dedi.  

Sennaroğlu’nun konuşması üzerine yeniden söz alan Çavuşoğlu, “KKTC Meclisi’nin bizlere olan desteği önemlidir, hem Doğu Akdeniz’de, hem de KIBRIS meselesi çerçevesinde… Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ve Meclis Başkanımızın da sizlere selamlarını iletmek isterim” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Saner, Çavuşoğlu'nu kabul ediyor
Başbakan Saner, Çavuşoğlu'nu kabul ediyor
Çavuşoğlu KKTC'de
Çavuşoğlu KKTC'de
1 saatlik elektrik kesintisi
1 saatlik elektrik kesintisi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim