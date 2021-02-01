"Atacağımız adımları belirleyeceğiz"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC’ye geldi. Çavuşoğlu ilk ziyaretini Meclis Başkanı Önder Senneroğlu’na yaptı.

Çavuşoğlu sözlerinin başında Sennaroğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye’nin her konuda Kıbrıslı Türklere desteğinin tam olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununda gelinen aşamaya değindi. Kıbrıs meselesinde 5+1 Konferans için sürecin işlediğini söyleyen Çavışoğlu, “Ziyaretimizde bu çerçevede hangi adımları atabileceğimizi başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin abi (Ertuğruloğlu) ve diğer müzakere heyetindeki arkadaşlarla birlikte değerlendirmeler yapacağız” dedi

Çavuşoğlu, “40 bin doz aşı adaya ulaştı. Türkiye bu aşıları tedarik ettikçe KKTC’ye de gerekli miktarı gönderilecektir. Herkesin aşılanması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi

Sennaroğlu: Garanti kırmızı çizgimizdir

“Hoşgeldiniz” diyerek sözlerine başlayan Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu da Doğu Akdeniz’de yaşanan gerileme değindi. Sennaroğlu, “Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye omuz omuza olduğu sürece haklarımıza kimse dokunamaz.. 1974 sonrasında barış ve özgürlük geldi. Yaklaşık 47 yıl görüşmeler devam ettiği halde bir siyasi sonuca ulaşılamadı. Bir 47 yıla daha kimsenin tahammülü kalmamıştır. Olmazsa olmazımız, kırmızı çizgimizin Türkiye’nin etkin ve fiili garantisidir” dedi.

Sennaroğlu’nun konuşması üzerine yeniden söz alan Çavuşoğlu, “KKTC Meclisi’nin bizlere olan desteği önemlidir, hem Doğu Akdeniz’de, hem de KIBRIS meselesi çerçevesinde… Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ve Meclis Başkanımızın da sizlere selamlarını iletmek isterim” diye konuştu.