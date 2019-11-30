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Atakan: Bakım onarım çalışmaları 4 gün daha sürecek...

30 Kasım 2019 Cumartesi 13:26
Atakan: Bakım onarım çalışmaları 4 gün daha sürecek...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Gönyeli çemberindeki bakım onarım çalışmalarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Atakan, paylaşımında bakım onarım çalışmalarının 4 gün daha süreceğini duyurdu.

Bu süreç içerisinde biraz sıkıntı çekileceğini belirten Atakan, çalışmalar tamamlandıktan sonra söz konusu bölgede sorunların giderilmiş olacağını aktardı.

Atakan paylaşımında;
“Gönyeli çemberi bakım onarım çalışmaları dün gece itibariyle başladı. Temel takviye ve iki kat asfaltlama şeklinde ve gece de sürecek çalışmaların 4 gün devamı planlanıyor. Bu süreçte biraz sıkıntı çekeceğiz ama sık kullanılan bu noktadaki sorunlar giderilmiş olacak.” ifadelerine yer verdi.

(BRT/SM)

Anahtar Kelimeler:
AtakanHaber
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Fasa Fiso 2019-11-30 15:53:04

Umarım yama yapmaz, tam asfalt döker bir hafta sonra da " aaaaaa kanalizasyon borusunu geçirmeyi unuttuk!" deyip geri kazmazsınız.

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