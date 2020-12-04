Atakan: Güvensizlik varsaydı hükümet çalışmaları neden yürütüldü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BRT’de yayınlanan 50+1 programında hükümet çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tolga Atakan, daha önce oluşturulan 4’lü koalisyon hükümeti ile düne kadar kurulması için çaba sarf edilen 4’lü koalisyon hükümetinde atmosferin farklı olduğunu söyledi. Atakan, hükümet kurulamamasının esas nedeninin Halkın Partisi olduğu ve güvensizlikle suçlandıklarına dikkat çekerek, “Eğer güvensizlik varsaydı yemek neden yenildi ve 4-5 parti neden hükümeti kurmak için çalıştı” dedi

Erken seçimde uzlaşıldı

Tolga Atakan, 4’lü hükümet görüşmelerinde bakanlık ve dairelerin kimde olacağının konuşulması noktasına gelinmediğini belirterek, Eylül 2021 erken seçim üzerinde uzlaşıldığını ve ekonomik sorunlarla ilgili görüşme yapıldığını vurguladı.

Ekonomi üzerinde değerlendirme yapıldı

Ekonomik değerlendirmelerde ortaya pembe tablo çıkmadığını anlatan Atakan, “Ülkenin girdileri azaldı. Eğitim ve turizmden elde edilen gelirler düştü. Türk Lirası değer kaybetti ve sınır kapıları kapalı. 2018’dede yaşanan döviz krizinde güneyden gelenler kurtarmıştı. Global bir kriz ve ekonomik sıkıntılar var. Ocak 2021’den sonra gidişat iyi değil. Karantina ve testlerle ilgili giderler var” diye konuştu.

Bazı partiler isteksizdi

Tolga Atakan, hükümet kurma çalışmaları sürecinde isteksizlik olduğunu belirterek, “Görüşme heyetinde değildim ancak edindiğim izlenimlere göre TDP ve DP hükümete girmeye hazır değildi” dedi.

Atakan, Erhürman’ı eleştirdi

Atakan, hükümet kurma görevini iade eden ve partiler arasında güvensizlik olduğunu açıklayan Tufan Erhürman’a da eleştirilerde bulunarak şöyle konuştu:

“Hükümete girecek ve destek verecek partilerin başkanlarının katılacağı yemekten önce Halkın Partisi, genel başkan ve sekreter haricinde medyaya konuşulmaması hakkında karar aldı. Diğer partilerden yetkililer sürekli yazılı ve görsel medyaya konuştu. Bazıları HP’de güvensizlik olduğu ile ilgili açıklamalarda bulundu. HP vekiline atfen güvensizlik belirtildi. İlgili vekil kendisine sorulan ‘konuşulan açıklamalar’ sonrasında açıklamalar yaptı ancak HP yemeğe katıldı. Eğer güvensizlik varsaydı yemek neden yenildi ve 4-5 parti neden kurmak için çalıştı.

HP’ye güvenmediklerini kendileri açıkladılar

HP’li vekil Hasan Topal’ın açıklamaları üzerinden HP’ye karşı güvensizlik olduğu gösterilmek istendiğine işaret eden Atakan, “Güvensizlikle ilgili karşı tarafta 7-8 milletvekilinin ‘HP’ye güven duymuyoruz ve Kudret Özerasay’a kucak açacak değiliz’ diye açıklamaları var. Kimse kelime oyunları üzerinden saptırma yapmasın” diye konuştu.

Öneriyi Erhürman yaptı

Hasan Topal’ın açıklamalarının yanında “HP’nin ‘Erhürman Başbakan olmasın diye dayatma yaptığı’ iddiaları” hakkında konuşan Atakan, “Hükümet kurulamadı diye tek suçlu olarak Halkın Partisini göstermek ve süreci çökerttiği konusunda eleştiriler yapmak haksızlıktır. Biz, parti genel başkanlarının yer almayacağı teknokrat kabinesi olsun. Vekalet verebilmesi için başbakan ve yardımcısı milletvekili olsun önerilerini getirdik ancak ısrarcı olmadık. HP, isim bazında başbakan olması veya olmaması konusunda öneri yapmadı. Gerekirse Başbakan olmaması konusunda Erhürman öneri yaptı.” dedi.

UBP’yi isteseydik görev CTP’ye geçmezdi

HP’nin UBP ile hükümete girmek istediği için 4’lü hükümete girmediği iddialarına katılmadığını aktaran Atakan, “Öyle olsaydı görev CTP’ye geçmezdi. Ülkede hükümet yok ekonomi ve sağlık konularında sıkıntılar artıyor. Sadece HP değil hiçbir parti, süreç geçsin bu kez bize gelsin diye düşündüğüne inanmıyorum” dedi.

Hükümet kurulamazsa erken seçime gidilsin

Tatarın üçünü kez görev vermesi hakkında konuşan Atatan, “Hükümet sorunu çözülsün eğer çözülemezse erken seçime gidilsin” dedi

Bakanlar görevlerinin başındadır

Bakanların görevlerinin başında olduğuna vurgu yapan Atakan, “Bakanlar istifa etse bile yenisi atanana kadar göreve devam eder. Acil kararlar dışında karar alınamıyor ancak bu durumun devam etmesi doğru değil” diye konuştu.

HP’nin prensipleri süreci çökertti iddialarına katılmıyorum

Tüm partilerin olduğu gibi HP’nin de prensipleri olduğunu anlata Atakan, “Bazı partilerin ortaya koyduğu prensipler önemsendi tartışıldı ancak HP’nin prensipleri süreci çökertti diye iddia edildi. Prensiplerimiz partinin kurulma sebeplerdir. Örneğin “Nerden buldun, vatandaşlık ve imar yasaları”. 4lü ve 2li hükümette elde ettiğimiz tecrübelere dayanarak prensiplerimizi ortaya koyduk” şeklinde konuştu.

UBP-CTP hükümeti ihtimal dahilindedir

UBP-HP yanında UBP-CTP hükümeti ihtimalinin de olduğuna işaret eden Atakan, “Bizim dışımızda hükümet kurulması için sonuç alınamazsa ve teklif bize gelirse parti içinde değerlendiririz” diye konuştu.

Üçüncü tur görüşmeleri kısa sürebilir

En geç yeni haftanın ortasına doğru hükümet ve erken seçim ile ilgili karar alınmasının beklendiğini dile getiren Atakan, “Üçüncü tur hükümet kurma çalışmalarının 15 gün süreceğine inanmıyorum” dedi.

Atakan, UBP-HP hükümeti kurulmasıyla ilgili olasılık vermesinin doğru olmadığını belirterek. “Belki de üçüncü tur görüşmeleri yapılmayacak” diye ifade etti.

Atakan sözlerini, “Zor bir dönemden geçiyoruz birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız” diye sonlandırdı.