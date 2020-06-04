Atakan: "Kurallar aynı olacak"

Bayındırlık ve Ulaştıma Bakanı Tolga Atakan, 1 Temmuz’dan önce başlaması planlanan tarifeli uçuşların, 1 Temmuz tarihinde geçilmesi öngörülen yapı ile değil, ülkede halen yürürlükte olan giriş kuralları çerçevesinde düzenleceğini söyled

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, 10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil bazı ülkelere uçuşların başlayacağı yönündeki açıklamasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan Atakan, “Şu an itibariyle ülkemize kimlerin, hangi koşullar ve kurallar çerçevesinde giriş yapabileceği Bakanlar Kurulu kararları ile belirlenmiş durumdadır” dedi.

Atakan paylaşımınıa şu ifadelerle devam etti:

“1 Haziran tarihi itibariyle KKTC vatandaşları, 8 Haziran tarihi itibariyle de KKTC'nde oturum, çalışma, eğitim veya benzeri bir izinle bulunan yani KKTC ile herhangi bir illiyet bağı bulunan yabancıların girişi mümkün. Tüm bu girişler Sağlık Bakanlığı gözetiminde 14 gün zorunlu karantina uygulamasına tabi olmak kaydıyla izinlendiriliyor.

1 Temmuz 2020 tarihine kadar yürülükte olan ülkeye giriş kuralları bu şekildedir.

Şu anda ülkemize girişler deniz yolu ile ve charter sistemi ile düzenlenen veya düzenlenmesi planlanan uçuşlar ile yapılıyor.

Dolayısı ile 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başlaması planlanan tarifeli uçuşlar 1 Temmuz 2020 tarihinde geçilmesi öngörülen yapı ile değil, ülkemizde halen yürürlükte olan giriş kuralları çerçevesinde düzenlecektir.”

TürkiyeUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını bildirmişti.

Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarını ise şöyle sıralamıştı: