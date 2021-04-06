Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
14 ay hapis cezası
14 ay hapis cezası
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
İfadede ismi verildi
İfadede ismi verildi
Flaş Haber
70 pozitif vaka
Kapat

Ataoğlu: 12 Nisan’da kapalı turizmde erteleme yok

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm paydaşları ve bileklik ihalesini alan şirketin paydaşlarının bir araya geldiğini söyledi.

06 Nisan 2021 Salı 15:59
216 Okunma
Ataoğlu: 12 Nisan’da kapalı turizmde erteleme yok

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, 12 Nisan’da gerçekleşecek kapalı sistem turizm ile ilgili paydaşlarla bir araya geldi.

Toplantıya turizm paydaşlarının yanı sıra kapalı sistem turizmde kullanılacak bilekliklerin ihalesini alan şirket de katılarak turizmcilere bilgi verdi.

Ataoğlu, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada kapalı turizmin 12 Nisan’da açılmasıyla ilgili bir erteleme kararının kesinlikle olmayacağını ifade etti.

Ataoğlu, kapalı turizmin açılması yönündeki kararın detaylarını da konuştuklarını ifade ederek hangi otellerin hangi şartlarda açılacağı ile ilgili görüşlerin ilerletileceğini belirtti.

Ataoğlu, isteklerinin Mayıs sonrasında daha geniş kapsamlı bir turizm açılımı yapmak olduğunu ifade ederek bunun vakalara göre şekilleneceğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluKapalı Turizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HP Genel Başkanı Kudret Özersay Gündemi Değerlendirdi
HP Genel Başkanı Kudret Özersay Gündemi Değerlendirdi
MUHACERET DAİRESİNDEKİ TÜM İŞLEMLER İÇİN ONLİNE RANDEVU SİTEMİ DEVREDE
MUHACERET DAİRESİNDEKİ TÜM İŞLEMLER İÇİN ONLİNE RANDEVU SİTEMİ DEVREDE
Tatar: “Devletimizden ve egemenliğimizden vazgeçilemez”
Tatar: “Devletimizden ve egemenliğimizden vazgeçilemez”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim