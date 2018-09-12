Ataoğlu Ankara’da temaslarda bulunacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, temaslarda bulunmak üzere bu dün akşam Ankara’ya gitti.

Esenboğa Havalimanı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü tarafından karşılanan Bakan Ataoğlu, temasları çerçevesinde bugün saat 12.00’de Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşecek.

Ataoğlu’nun Ankara temaslarına, Müsteşar İsmet Esenyel, Özel Kalem Müdürü Türker Yüksel ve bazı daire müdürleri eşlik ediyor.

Ataoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından saat 20.00’de Ankara’dan ayrılacak ve KKTC’ye dönecek.