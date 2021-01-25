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ATAOĞLU: "BAKANLAR KURULU,ÜST KURUL KARARLARINI BEKLİYOR"

Ataoğlu katıldığı bir programda Bakanlar Kurulu'nun yeniden toplanmak için Sağlık Üst Kurulunu beklediğini belirtti.

25 Ocak 2021 Pazartesi 14:31
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ATAOĞLU: "BAKANLAR KURULU,ÜST KURUL KARARLARINI BEKLİYOR"

ÖZEL HABER / Samet Karakoç

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu bir TV programına katılarak ülkede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ataoğlu, Bakanlar Kurulu'nun kısa bir değerlendirme yaptığını ve Sağlık Üst Kurulundan gelecek olan kararların beklendiğini aktardı.

Ekonomiden önce halkın sağlığının daha değerli olduğunu aktaran Fikri Ataoğlu Üst Kurul'un değerlendirmelerinin Başbakan'a gelmesiyle Bakanlar Kurulu'nun tekrar biraraya geleceğini aktardı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu "akşam üzerine doğru bazı şeylerin netleşeceğine inanıyorum" dedi.

Son Güncelleme: 25.01.2021 15:49
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