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Ataoğlu: Demokrat Parti dün olduğu gibi bugün de icraata hazır bir partidir

Demokrat Partililer, DP Girne İlçe Başkanlığı koordinesinde, Girne’de düzenlenen sabah kahvaltısında bir araya geldi.

27 Ağustos 2021 Cuma 16:00
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Ataoğlu: Demokrat Parti dün olduğu gibi bugün de icraata hazır bir partidir

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen kahvaltı programına, Demokrat Parti Milletvekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, DP örgüt başkanları, atanan yöneticiler ve parti yöneticilerin yanı sıra partililerde katıldı.
‘Birlik ve beraberlik’ vurgusunun yapıldığı sabah kahvaltısında Genel Başkan Ataoğlu, masaları ayrı ayrı ziyaret ederek DP’lerle sohbet edip durum değerlendirmesi yaptı.
Düzenlenen sabah kahvaltısına katılım gösteren Demokrat Partililere kısa bir konuşma yapan Ataoğlu; “Birlik ve Beraberliğimizin devam etmesi temennisi ile katılım gösteren tüm partililerimize teşekkür ederim” dedi.
Ataoğlu konuşmasında şunları kaydetti;
“Demokrat Parti dün olduğu gibi bugün de icraata, her daim halkın arasında yarın seçim olacakmış gibi hazır bir partidir. İlçelerimiz, örgütlerimiz, teşkilatlarımız, kadın kolları ve gençlik kollarımız uyum içerisinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Biz işimize bakarak, ‘gailemiz memleketimiz, insanımız’ olgusu içerisinde daima insanımızın yanındayız, yanında da olmaya devam edeceğiz. Pandemi nedeniyle geçmiş yılda bir araya gelemesek de, bunun telafisini yapıp pandemi kuralları çerçevesinde bu tür organizasyonlarla, partililerimizle, partimize gönül verenlerle ve yetkililerimizle bir araya gelerek, durum değerlendirmesi çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle buradan herkese çağrımdır; Demokrat Parti her kademesiyle hazırdır. Birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışmalarımıza devam edip partimizi her geçen gün daha da büyütmeye devam edeceğiz. Halkımız bizlerden hizmet bekliyor, biz de buna hazırız.”
        
        
     

Son Güncelleme: 27.08.2021 16:32
Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiFikri Ataoğlu
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