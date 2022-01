Ataoğlu: “DP, sağlıkta devrim nitelikli projelerle geliyor”

“DP, SAĞLIKTA DEVRİM NİTELİKLİ PROJELERLE GELİYOR”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki DP heyeti ile birlikte, Evrensel Hasta Hakları Derneği'ni ziyaret ederk, Dernek Başkanı Emete İmge ve Dernek üyeleri ile biraray geldi.

Ziyarette basına açıklamalarda bulunan Ataoğlu, sağlıktaki altyapı ve yönetsel sorunların daha da belirgin hale geldiğini, DP’nin oluşturduğu ve sağlık alanında çok değerli isimlerin yer aldığı DP Sağlık Komitesi’nde enmine boyuna değerlendirilerek, sağlıkta devrim nitelikli projelerin hazır olduğunu belirti.

Konuşmasında DP’nin sağlık alanındaki projelerinden bilgiler de veren Ataoğlu, sağlık sisteminin yeniden revize edilmesi gerektiğini, bu bağlamda tüm tedavi ve hasta bilgilerinin online sistem ile çalışmasının gerekli olduğunu söyledi.

Sağlık personelinin yetersiz olduğunu da dile getiren Ataoğlu, mevcut sağlık çalışanlarının da hasta hakları konusundaki eğitimlerinin artırılması gerektiğini belirtti.

“SAĞLIK BAKANLIĞI, TÜM KESİMLERE HİZMET VERECEK”

Hastaların yaşadığı sıkıntıları çözmek ve hasta haklarını korumak adına her hastanede bir birim kurulmasını hedeflediklerini ifade eden Ataoğlu, “Devlet, hem sağlık çalışanlarını, hem de hasta haklarını korumakla mükelleftir. Bunun için Sağlık Bakanlığı DP iktidarında, bugünkü gibi sadece Kamu kesimine değil, ülkenin tüm kesimlerine hizmet veren bir Bakanlık haline gelecek” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ, SAĞLIK HİZMETLERİNDEN EŞİT VE ADİL BİR ŞEKİLDE YARARLANACAK”

Ülkede yaşayan her bireyin, ücretsiz ilaç ve tedavi hakkı olduğunu ifade eden Ataoğlu, “Sigorta sistemi geliştirilecek. Sosyal Devlet olmanın gerekliliği, ülke insanlarının eşit ve adil bir biçimde sağlık hizmetlerini alabilmesini sağlamaktır. Bu anlayışla, vatandaşlarımızın özel hastanelerden de yararlanacakları bir sağlık sistemini inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hasta Hakları yasasının geçmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da söyleyen Ataoğlu, sağlık sisteminin doğru çalışması için el birliğinde calışacaklarını kaydetti.

İMGE: “HASTA HAKLARI YASASI İÇİN İSTİŞAREYE HAZIRIZ”

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Emete İmge de, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı farklılıkların hükümete gelecek olan partilerin de programlarına eklenmesi ve bu yönde çalışmalar yapmalarını istedi.

Sağlık Turizmi konusunda da konuşan İmge, gerek hasta memnuniyeti gerekse sağlık alanında ülkeye olacak olan katma değerin önemine vurgu yaptı.

Hasta Hakları yasasının geçmesi içinde hükümet ile istişare etmek istediklerini anlatan İmge, sağlık haritasının çıkmasını ve koruyucu tedbirlerin alınması gerektiğini de söyledi.