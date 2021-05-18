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Ataoğlu: “Sağlığımız en önemli olandır”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ada TV’de katıldığı televizyon program değerlendirmelerde bulundu.

18 Mayıs 2021 Salı 10:00
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Ataoğlu: “Sağlığımız en önemli olandır”

GÜNDEM KIBRIS - Özel

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ada TV’de katıldığı televizyon program değerlendirmelerde bulundu.

Açılımlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ataoğlu, “Elbette ki sağlığımız en önemli olandır. Sağlığımızı korumakla birlikte, şartlarımızı kullanarak adımlar atacağız. Tedbirlerimizi aldıkça da korkmadan açılımlarımızı yapmalıyız. Açılımlar yavaş yavaş olmaya başladı. Gençlerimiz de haklı, uzun zamandır kapalı oturuyorlar. Ama ne olur, tedbirleri elden bırakmayalım. Ben bütün vatandaşlarımızı, gidecekleri ortamlarda, kurallara uymaya çağırıyorum. Bu açılımları sürekli ve devamlılık arz edecek şekilde hayata geçirelim” dedi.

Son Güncelleme: 18.05.2021 10:17
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