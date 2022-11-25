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Ataoğlu: “Ülkemizin geleceğini kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü mesajında “Ülkemizin geleceğini kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz” vurgusunda bulundu.

25 Kasım 2022 Cuma 14:23
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Ataoğlu: “Ülkemizin geleceğini kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz”



Ataoğlu şunları da kaydetti:

“Başarı sırlarımızdan biri ve önemlisi kadınlarımıza ulaşmayı, onların gönlüne girebilmeyi başarmış olmamızdır. Kadınlarımıza ulaşmak için çaba gösteren, onların dertleriyle hüzünlenip, sevinçleriyle mutlu olan dava arkadaşlarımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Biz her konuda kadınlarımızın yanında yer aldık, almaya ve kadınlarımızla daha da güçlenmeye devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğini kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz.

Kadınlarımızı görmezden gelmeyip çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Bizler bu duruşumuzu her zaman olduğu gibi kararlı bir şeklide sürdüreceğiz. Hayatın her alanında kadınlarımızın giderek yükselen etkinliğini ve hissedilen gücünü yakından izliyoruz.

Kadınlarımızın elinin ve zarafetinin değdiği her konuda çok daha güzel hizmetler ortaya çıkıyor. Bu bilinçle ve farkındalıkla bizler kadınlarımızı baş üstünde tutuyoruz.

Başta görev alan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm kadınlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Bu duygularla, kadına yönelik şiddeti; sevgi, saygı ve hoşgörümüzün yanı sıra omuz omuza birlik beraberlik içerisinde mücadele ile yeneceğimiz günler temennisiyle.”

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