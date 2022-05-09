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Ataoğlu ve Arıklı'dan çarpıcı açıklama!

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, meclis çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 13:52
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Ataoğlu ve Arıklı'dan çarpıcı açıklama!

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, meclis çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ataoğlu ve Arıklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ATAOĞLU:Tatar, görevi CTP'ye vermeli!
Sabah UBP Grup toplantısı gerçekleştirdi. Çarşamba gün karar üreteceklerini söylediler. Umarız en erken zamanda bu kararı üretirler. Halkın bekleyecek tahammülü yok çünkü ülkede birçok sıkıntı yaşanıyor. Cumhurbaşkanı da artık kararını vermeli ve hükümeti kurma görevini vermeli. Cumhurbaşkanına çağrımızdır, hükümeti kurma görevini bir an önce CTP’ye versin, halk daha fazla beklemesin. UBP’de bir an önce kendi içinde toparlanmalı ama  Tatar bunu beklemeden CTP’ye görevi vermeli.

ARIKLI:Ortak hareket sürecek
DP ile ortak hareket etmeye devam edeceğiz. Hükümeti kurma görevini alan kişi iki partiyle beraber görüşecek. Ortak hareket sürecek.

Son Güncelleme: 09.05.2022 13:59
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