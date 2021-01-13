Ataser: "SESİMİZİ DUYUN ARTIK"

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, tamamlanmayan Girne-Alsancak yolunun tehlike yarattığını belirterek, 3 aydan beridir bakanlar kurulundna ek bütçenin onaylanmasını beklediklerini söyledi. Ataser, hükümete çağrıda bulunarak, hızlı karar alınmasını istedi.

Fırat Ataser, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"ARTIK BİTİRELİM BU YOLU : Üç ay var Bakanlar kuruluna girmesini beklediğimiz yolun devamıyla ilgili karar ve ek bütçeyi bir türlü aldıramadık . Yolumuz daha tehlike bir duruma geldi .Merkezi hükümetten isteğimiz bu konuda hızlı karar verip yolumuza planladığımız şekilde devam edilmesidir .SESİMİZİ DUYUN ARTIK"