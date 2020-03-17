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Ataser: “Vakalar artarsa OHAL ilan edilmeli”

Alsancak Belediye Başkanı Ataser, KKTC’de koronavirüs vakalarının çoğalmaya devam ederse, OHAL ilan edilebileceği görüşünde olduğunu söyledi.

17 Mart 2020 Salı 11:31
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Ataser: “Vakalar artarsa OHAL ilan edilmeli”

Koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin gerekli tedbirleri aldığını anımsatan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, sokaklarda hala insan kalabalıklarının görüldüğünü belirtti; vatandaşın da alınan tedbirlere duyarlı davranması gerektiğinin altını çizdi.

Hem ekonomik hem de ruhani bir sınavdan geçildiğini dile getiren Ataser, “Bu süreci doğru adımlarla atlatmak önemlidir” dedi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Kıbrıs TV’de Haluk Yerli’nin sunduğu Sabah Ajansı programına konuk oldu…

“DUYARSIZ KİŞİLER VAR”

Ülke genelinde tüm enerjinin koronavirüs salgını ile mücadeleye harcandığını belirten Ataser, hükümetin bu konuda gerekli önlemleri aldığını ancak kararlara uymayan bazı duyarsız kişiler olduğunu dile getirdi.

Bu sürecin el birliğiyle atlatılması gerektiğini vurgulayan Ataser, “Mecbur kalmadıkça evlerinizden dışarı çıkmayın uyarılarına rağmen hala parklarda toplanan, sokaklarda gezenleri görüyoruz” dedi.

Market, benzin ve eczane dışındaki işletmelerin kapatıldığını, iş yerleri ve toplu kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini anımsatan Ataser, “Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı davranması lazım. Gereken özveri ve anlayışı kendilerinden bekliyoruz” diye konuştu.

“Hasta olacaksam ben olurum” zihniyetinde olan ve çevresindeki insanları düşünmeyen bazı zihniyetlerin olduğunu ifade eden Ataser “Vurdumduymazlıktan vazgeçelim. Adamızdaki vakaların çoğalmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“VAKALAR ÇOĞALIRSA OHAL İLAN EDİLMELİ”

Ataser, vakaların çoğalması durumunda OHAL ilan edilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Bu sürecin sonunda ekonomik olarak zorluklar yaşanacağını kaydeden Ataser, esnafı ve vatandaşı koruyacak ekonomik önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

“DESTEK VERECEĞİZ”

Alsancak Belediyesi olarak durumu iyi olmayan kişilere destek vereceklerini belirten Ataser, “Durumu kötü olan vatandaşımıza suyu bittiğinde kendimiz 5’er ton su yükleyeceğiz” dedi.

Ekonomik ve ruhani bir sınavdan geçildiğini ifade eden Ataser, “Bu sınavı doğru şekilde atlatmak gerekiyor. Gerekli önlemler alınmazsa süreç sonunda kötü tablolarla karşı karşıya geleceğiz” şeklinde konuştu.

Belediyenin yaklaşık 2 ay kendi kendimizi idare edebileceğini söyleyen Ataser, “2 ay sonunda katkı alamazsak yalnızca biz değil tüm belediyeler etkilenir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsOHALFırat AtaserAlsancak Belediye
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Vatandas 2020-03-17 13:45:43

Katiliyorum.Ancak vaka cogalmadan hemen simdi Ohal haftaya cok gec olacak

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