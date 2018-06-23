KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği Genel Başkanı Ahmet İşcan “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda diplomalardaki resimlerin başörtülü mü yoksa başörtüsüz mü olacağı konusuna Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın talimat verir gibi müdahil olması hiç bir yurttaşımızın asla kabul edeceği bir durum olmamalıdır“ dedi.
İşcan, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde eğitim gören öğrencilerin diplomalarının fotoğrafları baş örtülü olduğu için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmaması konusunda Akdağ’ın Başbakan Tufan Erhürman’ı aradığını ve ardından diplomaların onaylandığını ileri sürerek, bunun KKTC’nin ne kadar bağımsız bir ülke olduğunu gösterdiğini savundu.
İşcan yazılı açıklamasında “Akdağ, Milli Eğitim Bakanımız Cemal Özyiğit’e faşist diyebilecek kadar cüretkar olma hakkını kendinde bulabilmiştir. Dernek üyelerimiz başta olmak üzere tüm halk olarak biz bağımsız bir ülkede yaşıyoruz iddiasında isek sadece şimdiki değil her zaman ve her koşulda ülke yöneticilerimizin her hangi birinin rencide edilmesine sessiz kalmamamız bizlerin onurlu insanlık davranışımız olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Atatürkçü Yaşam Derneği: “Olay KKTC’nin ne kadar bağımsız olduğunun göstergesi”
İşcan, Akdağ’ın Başbakan Tufan Erhürman’ı aradığını ve ardından diplomaların onaylandığını ileri sürerek, bunun KKTC’nin ne kadar bağımsız bir ülke olduğunu gösterdiğini savundu.
KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği Genel Başkanı Ahmet İşcan “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda diplomalardaki resimlerin başörtülü mü yoksa başörtüsüz mü olacağı konusuna Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın talimat verir gibi müdahil olması hiç bir yurttaşımızın asla kabul edeceği bir durum olmamalıdır“ dedi.
İşte bu takunyalılara böyle konuşma böyle davranış böyle hitap etme fırsatını veren/imkan sağlayan buradaki emir kulu ve işbirlikçi UBP'dir...Yoksa haddine mi düştü elin takunyalısının böyle konuşması..
takunyalar götünüze girsin inci hanım müslüman islam düşmanları sizi cibiliyetsizler
Biz ne müslüman nede islam düşmanı değiliz ancak bu arada söylemek gerekirse senin takunya ambarı göt dururken bizimkiler prim yapmaz be terbiyesiz/adi gaco..Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Türk camisini kapatan ve imamlarını sınır dışı eden Avusturya başbakanı Sebastian Kurz'a da ayni davranışı sergileyebilir,ayni şeklde hitap edebilirmi? Bunların lafı sözü işbirlikçi ubp'den dolayı ancak hala daha yerlerde sürünen KKTC'ye geçer!Lİstedikleri zaman aşağılayacaklar,istedikleri zaman rencide edecekler v.s....