Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
3 ayrı iş yerini soydu!
3 ayrı iş yerini soydu!
Sigortadan para almak için kundakladı!
Sigortadan para almak için kundakladı!
169 adet eski eserle yakalandı
169 adet eski eserle yakalandı
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Flaş Haber
Akaryakıta bir zam daha!
Kapat

Atelier Arkın’ın 2022 yaz kursiyer sergisi açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Atelier Arkın’ın 2022 Yaz Kursiyer Sergisi, 7 Haziran Salı akşamı Girne Belediyesi Sanat Galeri’nde düzenlenen kokteyl ile izleyiciyle buluştu.

08 Haziran 2022 Çarşamba 18:48
10 Okunma
Atelier Arkın’ın 2022 yaz kursiyer sergisi açıldı
banner48

ARUCAD’ın Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak faaliyet gösteren Atelier Arkın, 2022 Yaz Kursiyer Sergisi’ni 7 Haziran Salı akşamı saat 19.00’da, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen kokteyl ile sanatseverlerle buluşturdu. Sergi açılışına Girne Belediyes Başkanı Nidai Güngördü, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın, Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ile Atelier Arkın eğitmenleri, kursiyerleri ve halk katıldı. Serginin açılış konuşmasında, Girne’ye aktif bir sanat galerisi kazandırdıkları için belediye başkanına teşekkür eden ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, “Sergideki çalışmaların her geçen gün daha ileriye taşındığını görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Sizlerle gurur duyuyorum. Her zaman bu şekilde devam etmenizi isterim” dedi.  

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuşmasında, “Üniversite şehir halkı ile bütünleşirse, şehre  artı değer katarsa, şehir insanı ile kucaklaşırsa ve sizin gibi güzel insanları bir araya getirip az sonra ziyaret edeceğimiz bu güzel eserlerin yaratılmasında zemin hazırlarsa o zaman akademik fonksiyonunun yanında kent halkı ile buluşma görevini de yerine getirir. Biz buna çok önem veriyoruz. Temenni ediyorum ki yavaş yavaş üniversitelerde bundan feyz alarak kendileri de şehir halkı ile kendi alanlarında var olan kucaklaşma seviyelerini artırırlar ve şehirde güzel şeylere hep birlikte imza atarız” ifadelerini kullandı. Güngördü, eğitmenlere, kursiyelere, ARUCAD yöneticilerine,  Girne Belediyesi Kültür-Sanat Birimindeki çalışma arkadaşlarına ve zaman ayırıp açılışa katılan konuklara teşekkür etti. Güngördü konuşmasını, “Sanatsız kalmayın. Sanat her engeli aşar” diyerek sonlandırdı.

Atelier Arkın Direktörü Yusuf Baydal, Girne Belediyesi işbirliği ile hazırlanan, resim ve seramik eserlerden oluşan serginin ortaya çıkış sürecinde emek veren kursiyerlere ve ARUCAD eğitmenleri; Yrd. Doç. Dr. Gülgün Elitez, Mümine Özdemirağ Yağlı, Tülay Okan ve Yılmaz Kastanbollu’ya teşekkürlerini sundu.     

Atelier Arkın’ın resim ve seramik kurslarında ortaya çıkan çalışmalarının izleyiciyle buluştuğu sergi, 10 Haziran Cuma gününe kadar, 10.00 – 17.00 saatleri arasında, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacaktır.   

Anahtar Kelimeler:
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım ÜniversitesiARUCAD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir haftada 279 pozitif vaka!
Bir haftada 279 pozitif vaka!
KTGB eylemlerine bu akşam başlıyor!
KTGB eylemlerine bu akşam başlıyor!
Kamacıoğlu: “İhracatımızın önünü açmak için buradayız”
Kamacıoğlu: “İhracatımızın önünü açmak için buradayız”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim