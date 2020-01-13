Atlasjet'ten Alpet'e şok suçlama

(Kamalı Haber) - Atlasjet firmasının Alpet aleyhine yapmış olduğu, Atlas Jet’in uçaklarına eksik yakıt verip, haksız kazanç almasını sağlayarak, sahtekârlıkla para temin ettiği yönündeki şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlılar Hilmi Bozdoğan, Bayram Öğmen, Mustafa Lord, Recep Talay, Hüseyin Çakır, Tahir Aksulu, Mehmet Çağatay, Mehmet Fatih Toprak ve Vakkas Altınbaş mahkeme huzuruna gelerek teminata bağlandılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, Zanlı 1 Hilmi Bozdoğan, zanlı 2 Bayram Öğmen, zanlı 3 Mustafa Lord, zanlı 4 Recep Talay, Zanlı 5 Hüseyin Çakır, Zanlı 6 Tahir Aksulu ve KKTC haricinde olan Mehmet Çağatay’ın; 2011-2014 yılları arasında Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren Atlas Jet isimli işyerine ait uçaklara Petrol(ALPET) isimli işyerinde yakıt ikmal görevlisi olarak çalıştıkları zamanda, Altınbaş Petrol LTD'de Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olan Zanlı 7 Mehmet Fatih Toprak'ın zanlı 8 Vakkas Altınbaş ve yurtdışında bulunan Sofu Altınbaş’tan aldığı direktif ile 6 pompacı zanlının, Alpet’e ait Jet Al yakıtı taşıyan yakıt ikmal aracının pompasındaki vanalar ile oynayarak, teknisyenler tarafından hesaplanıp, uçaklara verilmesi gereken Jet Al yakıtını verilecek olan miktardan az vererek, Atlas Jet’in uçaklarına eksik yakıt verip, haksız kazanç almasını sağlayarak, sahtekârlıkla para temin edildiğini ileri sürdü. Polis memuru Öjen Açıkada, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Zanlıların avukatı Tahir Seroydaş, “2015 yılında bir tahkikat yapıldı. Dönemin PGM Pervin Gürler 8 Temmuz 2015 tarihli bir yazıyla konunun hukuki ihtilaf olduğunu ve hukuk davası açılabileceği yönünde görüş belirtti. Yeni bir olgu olduğu iddia ediliyor. Şikâyetçi Türkiye’de dava açtı ve davayı kaybetti. Dava Altınbaş lehine sonuçlandı. Altınbaş’a tazminat ödendi. Başsavcılıkla görüştük. Biz de elimizdeki bilgileri başsavcılıkla paylaşacağız. Bu nedenle itirazımız yok” dedi.

Huzurunda erilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada birer gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, ilk 6 zanlının 15’er bin TL nakdi teminat yatırmalarına emir verdi. Sağer, zanlı Mehmet Fatih Toprak’ın rolü dikkate alınarak 100 bin TL nakdi, zanlı Vakkas Altınbaş’ın 200 bin TL nakdi teminat yatırmasına emir verdi. Yargıç Sağer, zanlı Mehmet Fatih Toprak’ın KKTC vatandaşı bir kefilin 450 bin TL, zanlı Vakkas Altınbaş için ise KKTC vatandaşı bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması ayrıca Altınbaş’ın 250 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verdi.