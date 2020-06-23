Atlılar köyünde yangın!

Atlılar Köyü mandıralar bölgesinde yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekiplerinin ve köylünün çabalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlk incelemelere göre yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımla ortaya çıktığı düşünülüyor.
(MHA)
Atlılar Köyü mandıralar bölgesinde yangın meydana geldi.
Atlılar Köyü mandıralar bölgesinde yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekiplerinin ve köylünün çabalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlk incelemelere göre yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımla ortaya çıktığı düşünülüyor.
(MHA)