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Atlılar köyünde yangın!

Atlılar Köyü mandıralar bölgesinde yangın meydana geldi.

23 Haziran 2020 Salı 15:13
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Atlılar köyünde yangın!

Atlılar Köyü mandıralar bölgesinde yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekiplerinin ve köylünün çabalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlk incelemelere göre yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımla ortaya çıktığı düşünülüyor.

(MHA)

Anahtar Kelimeler:
YangınAtlılar Köyü
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