Atun: Elektrik kesme limiti 100 TL’ye düşmedi, 675 TL’ye yükseldi

Maliye Bakanı Sunat Atun, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atun, elektrik kesme limitinin 100 TL’ye düştüğünün doğru olmadığını belirterek, limitin 675 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) ödeme bildiriminin ise 3 günden 7 güne çıkarıldığını duyurdu.

Maliye Bakanı Atun, “Elektrik kurumuna her gelen bir tekme atmış, faydalanmış. Buna karşılık kuruma hiçbir şey verilmemiş” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI