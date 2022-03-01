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Atun: Elektrik kesme limiti 100 TL’ye düşmedi, 675 TL’ye yükseldi

Maliye Bakanı Sunat Atun, elektrik kesme limitinin 100 TL'ye düşmediğini, 675 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

01 Mart 2022 Salı 19:00
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Atun: Elektrik kesme limiti 100 TL’ye düşmedi, 675 TL’ye yükseldi
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Maliye Bakanı Sunat Atun, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atun, elektrik kesme limitinin 100 TL’ye düştüğünün doğru olmadığını belirterek, limitin 675 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) ödeme bildiriminin ise 3 günden 7 güne çıkarıldığını duyurdu.

Maliye Bakanı Atun, “Elektrik kurumuna her gelen bir tekme atmış, faydalanmış. Buna karşılık kuruma hiçbir şey verilmemiş” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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